محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على توفير الأدوية الخاصة بمرض فيروس كورونا خلال الفترة من 1-14 يوليو 2020، في إطار تأمين احتياجات المواطنين والدولة من المستحضرات الدوائية.
واطلع رئيس الوزراء من خلال التقرير على تنفيذ مؤسسات الدولة؛ لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير الأدوية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وغيره من الأمراض، مُطمئنًا المصريين بأن الكميات التي يتم توفيرها كافية، وأنه لا حاجة للتهافت على تخزين الأدوية من قبل المواطنين.
وخلال التقرير، أشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء، إلى أن أمانة الشؤون الطبية تابعت ونسقت مع هيئة الدواء المصرية، برئاسة الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال الفترة من 1-14 يوليو 2020؛ لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس كورونا المستجد.
وسلط رئيس أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء، الضوء على الأدوية التي تم ضخها بالسوق المحلية عن طريق الشركات المختلفة، حيث تم توفير (1.023.543) عبوة إزيثرومايسين أقراص، و(169.632) زجاجة إزيثرومايسين شراب، و(1.893.726) عبوة باراسيتامول أقراص، و(900,000) زجاجة باراسيتامول شراب، و(2,260،117) شريط زنك أقراص، و(2.380.537) شريط فيتامين "سي" أقراص.
كانت هذه تفاصيل خبر "4 ملايين شريط زنك وفيتامين سي".. رئيس الوزراء يدعو المواطنين لعدم تخزين الأدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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