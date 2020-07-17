"ضربني وسرق القسيمة".. كواليس بلاغ الفنانة شيما ضد لاعب الأهلي والزمالك السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

طوال 6 أشهر كررت الفنانة شيما عادل طلبها للطلاق من زوجها محمد عبد الله المدرب العام للإنتاج الحربي ولاعب الزمالك والأهلي السابق بعد توتر علاقتهما الزوجية لكن طلبها دائما ما قوبل بالرفض حتى وصل الأمر إلى ديوان قسم شرطة العجوزة.

مطلع الأسبوع المنقضي، حررت الفنانة شيما محضرا حمل رقم رقم 5721 سنة 2020 إداري العجوزة، تتهم "عبد الله" بالاعتداء عليها بالضرب وإحداث ما بها من كدمات والب والقذف بألفاظ خارجة وإنطاره لزواجها منها وسرقة بعض متعلقاتها الشخصية وأوراق شخصية بينها (جوزا سفر - قسيمة الزواج).

منذ عام وأسبوعين، عقد قران الفنانة شيما من محمد عبد الله، لتكون زوجته الثانية، تعاهد آنذاك على حسن معاملتها، الأمر الذي ساد علاقتهما الزوجية في البداية.

بمرور الأيام، اكتشفت "شيما" سلوكيات غير سوية لزوجها لاسيما تعدد علاقاتها النسائية، حاولت تقويمه لكن دون جدوى.

فبراير الماضي وصلت العلاقة الزوجية إلى عنق الزجاجة، سئمت "شيما" أفعال زوجها مؤكدة "طلبت الطلاق كذا مرة" لكن قوبل بالرفض.

يوم السبت الماضي، حضر مدرب الإنتاج الحربي إلى عش الزوجية قبل سفره إلى مدينة السلام "شرم الشبخ" للدخول في معسكر مغلق استعدادا لاستئناف الدوري.

Advertisements

تقول الفنانة شيما عادل في تصريحات لمصراوي إن مشادة كلامية حادة وقعت بينها و"عبد الله"، اعتدى عليها بالضرب والسب بألفاظ خارجة ثم استولى على بعض متعلقاتها الشخصية وقسيمتي الزواج "خد كل حاجة وقال خليها تثبت".

على مدار يومين، لم تقدم الفنانة شيما على أي خطوة مع آلام الجسم نتيجة وصلة الضرب التي تعرضت لها حتى علمت أن محمد عبد الله ينكر زواجه منها فتوجهت إلى قسم العجوزة وحررت محضر إثبات حالة لما تعرضت له، حسب قولها.

لم تكتف زوجة اللاعب بالمحضر، وتوجهت إلى المحكمة لاستخراج نسخة من قسيمة الزواج مؤكدة "هستلمها يوم الأحد الجاي".

كما نشرت مقاطع فيديو وصور عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي توثيقا لكواليس عقد القران معلقة "أول مرة أعمل كده.. 15 سنة معملتش لايف على صفحتي" مشددة على أنها اضطرت لإعلان زواجهما بعد تشهيره بها وإنكاره تماما.

تضيف الفنانة أنها لجأت إلى طاقم التدريب بنادي الإنتاج الحربي على رأسهم الكابتن مختار مختار الذي عرض عليها التدخل بشكل شخصي "أنا وضحت له أمور كتيرة والراجل محترم وتفهم كلامي".

وعن آخر التطورات، أوضحت شيما عادل أن لاعب الأهلي والزمالك السابق عرض عليها، أمس الخميس، تطليقها مقابل عدم مطالبتها له بسداد مبلغ مالي كبير حصل عليه في وقت سابق، مختتمة حديثها "منتظرة استدعاء النيابة للإدلاء بأقوالي.. وفي حاجات كتيرة هكشفها في بلاغ جديد".

...