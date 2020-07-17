الشرطة تطارد مروجي الكيف في الجيزة وتضبط 49 متهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: جهود متواصلة تبذلها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة؛ لفرض السيطرة الأمنية بالشارع الجيزاوي، والتصدي لمروجي المواد المخدرة؛ حرصا على حياة المواطنين لاسيما الشباب. خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية أسفرت جهود ضباط مكافحة المخدرات بالقطاع بقيادة العقيد محمد حامد عن ضبط 49 متهما بواقع 48 قضية اتجار في المخدرات وأخرى تعاطٍ. وبلغ إجمالي المضبوطات (22 كيلو جرام حشيش - 129 قرصا مخدرا - 578 جرام هيروين - 240 جرام شادو - 310 جرامات بانجو - 430 جرام من مخدر الإستروكس - 620 جرام بودر). تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالها اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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