زحام مروري أعلى أوتوستراد المعادي إثرانقلاب سيارة نقل وإصابة قائدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تكدست الحركة المرورية بطريق أوتوستراد المعادي؛ إثر انقلاب سيارة نقل اصطدمت بالحاجز الخرساني.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مروري أعلى طريق الأوتوستراد، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.

والفحص تبين إصابة سائق السيارة النقل وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور بتنظيم حركة السير وسحب الكثافات ورفع آثار الحادث.

حُرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.