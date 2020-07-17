مصر | مناشدة عاجلة من الرقابة الإدارية للمواطنين بشأن منشورات "فيس بوك"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مناشدة عاجلة من الرقابة الإدارية للمواطنين بشأن منشورات "فيس بوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت هيئة الرقابة الإدارية، المواطنين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة عند نشر أو إعادة نشر أي أخبار صادرة عن الهيئة، وتهيب كذلك بالصفحات الأخرى عدم نشر أي أخبار غير صادرة عن الهيئة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون.

جاء ذلك في ضوء رصد المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية قيام بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخبار غير صحيحة تخص أعمال الهيئة، أو تنفيذ ضبطها لبعض القضايا.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية، إنها حريصة على نشر جهودها في مجال مكافحة الفساد ومشاركة المواطنين في معرفتها سواء فيما يخص ضبط القضايا، أو لأية أعمال أخرى، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة من هنا

أو من الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من هنا

اقرأ أيضا.. انتشال جثة أب ضحية انقاذ نجله من الغرق

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، صباح اليوم الجمعة، في انتشال جثة الأب الذي سقط حال إنقاذه نجله بعد سقوطه بمياه النيل بمدينة الحوامدية، جنوب المحافظة.

وعلى ضفاف نهر النيل بمدينة الحوامدية، جلس تاجر ثلاثيني العمر رفقة نجله، بعد رحلة تنزه للأب وابنه، وحال جلوسهما على ضفاف نهر النيل انزلقت قدم الطفل، ليسقط في نهر النيل، ما دفع الأب إلى الإسراع للإمساك بيد نجله لإنقاذه

ونجح الأب في إنقاذ طفله من الغرق، وأثناء توقفه على ضفاف نهر النيل اختلت توازنه ليسقط الأب بمياه نهر النيل.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص بمياه نهر النيل، بنطاق القسم.

بدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة.

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تحريات النقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، توصلت إلى أن الغريق تاجر ثلاثيني العمر كان يجلس على ضفاف نهر النيل رفقة نجله، وحال جلوسهما على ضفاف نهر النيل انزلقت قدم الطفل، ليسقط في نهر النيل، ولدي محاولة الأب إنقاذ نجله اختل توازنه، وسقط بمياه النيل، بعد إنقاذه نجله.

وتمكنت محاولات قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

كما نجح أجهزة الأمن بالمنيا في كشف ملابسات العثور على بعض أشلاء الشيخ جمال، بمركز أبو قرقاص، إذ تبين أن المجني عليه، ساعد إبنه مزارع على الهرب رفقة شاب بعد رفض والدها زواجها منه، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة، وأخطر مدير أمن المنيا.

وبينت التحريات إلى أن المزارع، من أخطر العناصر الإجرامية بالمحافظة، إتفق مع آخرين على قتل رجل الدين بدافع الانتقام، حيث انتظروه بالطريق حال توجه لتأدية واجب عزاء بقرية مجاورة، وقطعوا الطريق، وخطفوه إلى قطعة أرض زراعية خاصة به، وتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء، وقطعوا جثته، ثم تخلصوا منه بإلقائها بالترعة.

كشفت التحريات حول واقعة العثور على أشلاء أحد الشيوخ، بعد 5 أيام من اختفائه في ظروف غامضة بمركز أبو قرقاص، بمحافظة المنيا، عن أن المجني عليه كان يعمل رئيس مجلس إدارة جمعية خيرية بالمركز، وتوجه بعد عمله لتأدية واجب عزاء لأحد معارفه بإحدى القرى المجاورة "ما بين وقت آذان المغرب وأذان العشاء"، وبتأخره عن ميعاد وصوله إلى منزله، أجرى أهليته مكالمات هاتفيا للاطمئنان عليه، لكنهم وجدوا هاتفه المحمول مغلقا.

وأضافت التحريات، أنه لدى توجه أهليته للبحث عنه، عثروا على سيارته بطريق نزلة جريس، على حافة ترعة سري باشا، وبالبحث عن متعلقاته بداخلها لم يعثر على أي شيء من متعلقاته.

وبينت التحريات، أنه عند استكمال البحث عنه، بعد مرور أيام على اختفائه عثر على أشلاء بشرية ملقاة بالترعة وهي عبارة عن رجل كاملة من الفخذ الأيسر، ويده اليمنى بالكتف، ونصف الصدر والبطن، وجرى انتشالهم بواسطة رجال الإنقاذ النهري.

وقيد محضر بالواقعة رقم 3402 لسنة 2020 إداري مركز أبو قرقاص.