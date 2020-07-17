مصر | إحباط ترويج 24 كيلو مخدرات وضبط 12 سلاح ناري بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 24 كيلو مخدرات وضبط 12 سلاح ناري بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم، في مجال قضايا المواد المخدرة، ضبط 49 متهم، 48 إتجار، تعاطي، 22 كيلو حشيش، 578 جرام هيروين، 129 قرص مخدر، 430 جرام الأستروكس، 240 جرام الشادو، 620 جرام بودر، 310 جرام البانجو، في مجال قضايا الأسلحة تم ضبط 11 متهم، 11 قضية دفاع عن النفس، 10 فرد محلى الصنع 12 مم، بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12مم، طبنجة عيار 9ملم، 10 طلقة مختلفة الأعيرة.

وفي نفس السياق وجهت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في وقت سابق، حملات لمداهمة الاوكار الإجرامية، على مستوي المحافظة، أسفرت جهودها في مجال قضايا المواد المخدرة 46 اتجار، 46 عدد المتهمين، 2 تعاطي، عثر بحوزتهم 2075 جرام حشيش، 452 قرص مخدر، 1034 جرام لمخدر الهيروين، 680 جرام الشادو، 150 جرام الآيس، 1070 جرام استروكس، 60 جرام بودر، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، ضبط عدد من حائزي الأسلحة النارية، بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، 3 طبنجة، 8 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، 16 طلقات مختلفة الأعيرة.

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إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (975) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1089) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11421) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط (310) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهودها عن ضبط (102) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (5) قضايا متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وجاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.