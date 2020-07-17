أخبار مصر | الصحة توجه 8 نصائح مهمة للوقاية من كورونا داخل المطاعم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة توجه 8 نصائح مهمة للوقاية من كورونا داخل المطاعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا اليوم الجمعة، نصحت فيه بضرورة الإلتزام بعدد من الإجراءات عند الدخول للمطاعم، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أنه ينبغي على المواطن الحجز مسبقا، والحضور في الموعد، والدفع إلكترونيا، مؤكدة ضرورة استخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد، وقياس درجة الحرارة عند المدخل، وأن ألا يزيد عدد المجموعات عن 4 أشخاص ومراعاة تباعد الكراسي، بما لا يقل عن متر بين فردين.