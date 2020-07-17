أخبار مصر | تصل لـ40.. درجات الحرارة وحالة الجو غدا السبت

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تصل لـ40.. درجات الحرارة وحالة الجو غدا السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس غدا السبت، بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى درجات الحرارة المتوقعة على أغلب الأنحاء، وأماكن ظهور الشبورة المائية التى تعيق حركة سير السيارات.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن تنكون شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب البلاد والرياح معتدلة.

وأوضحت الهيئة، فى بيان صحفى، أن حالة الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد، شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون، خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر .

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الاسكندرية 30 25

وادى النطرون 34 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 23

السلوم 31 21

سيوة 36 22

بورسعيد 30 25

دمياط 29 24

الزقازيق 35 24

المنصورة 35 23

الاسماعيلية 36 24

السويس 36 25

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العريش 31 23

رفح 30 22

رأس سدر 35 25

نخل 35 21

نويبع 36 29

طابا 35 28

كاترين 34 20

الطور 35 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 36 28

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 40 28

أسوان 40 29

ادفو 39 27

أبوسمبل 39 27

الوادى الجديد 39 26

شلاتين 38 28

ابو رماد 38 28

حلايب 35 30

رأس حدربة 37 29