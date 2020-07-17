شكرا لقرائتكم خبر عن المرشحون لـ«الشيوخ» يتوافدون على لجان تقديم أوراق الترشح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجان تلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في المحافظات عملها، اليوم، الجمعة، وسط إجراءات احترازية مشددة، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وشهدت لجنة تلقى أوراق المرشحين بالقليوبية بمحكمة بنها الابتدائية هدوءًا في اليوم السابع للتقدم قبل غلق باب الترشح، اليوم، حيث ارتفع عدد المرشحين إلى 54 مرشحًا، بعد تقدم 3 مرشحين بينهم سيدة واحدة ليرتفع عدد السيدات المتقدمات منذ فتح باب الترشح إلى 9 سيدات.

وفي المنيا، استقبلت اللجنة مرشحًا واحدًا فقط، معلمًا أزهريًا، وقام عدد من المستقلين ومرشحى قائمة حماة الوطن بتجهيز أوراق ترشحهم لتقديمها في الساعات الأخيرة من اليوم الأخير لغلق باب الترشح، وأجرى 23 من راغبى الترشح الكشف الطبي.

وتقدم في الأقصر 22 مرشحا محتملا بأوراقهم حتى اليوم، فيما استقبل مستشفى الأقصر العام وأرمنت التخصصى 27 مرشحا محتملا، تم إخضاعهم للفحوصات الطبية الشاملة التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات مع المجالس الطبية المتخصصة.

وارتفع في الشرقية عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم إلى 50 مرشحا، جميعهم بالنظام الفردي، فيما تقدم تحالف القائمة الوطنية «من أجل مصر» بأوراق ترشح قائمة الدائرة التي تشمل «قطاع شرق الدلتا» لخوض الانتخابات.

وتقدم في أسوان 9 مرشحين بأوراق ترشحهم، حتى اليوم، وسط تطبيق إجراءات احترازية من خلال مراعاة التباعد الاجتماعى ووضع علامات إرشادية لتحديد أماكن الانتظار.

وفي البحيرة، تقدم 10 مرشحين جدد بأوراقهم إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، ليرتفع عدد المتقدمين للترشح على المقاعد الفردية إلى 36 مرشحًا يتنافسون على 7 مقاعد.

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وتقدم في شمال سيناء خلال الأيام الماضية 6 مرشحين لعضوية مجلس الشيوخ: وهم 4 مستقلين، وسيدة عن حزب مصر القومي، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالمحافظة.