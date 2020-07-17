شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. التعليم توافق على زيادة مكافأة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، التعليم توافق على زيادة مكافأة العاملين بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات، حيث وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على زيادة معدلات صرف أيام المكافآة الخاصة بالمنتدبين بلجان السير ورؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة 2020 والدبلومات الفنية 2020.





التعليم توافق على زيادة مكافأة العاملين بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على زيادة معدلات صرف أيام المكافآة الخاصة بالمنتدبين بلجان السير ورؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة 2020 والدبلومات الفنية 2020.





مرتضى منصور: مراجعة ملف نادى القرن.. وعضوية مجانية لكل أسر الشهداء

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه لن يقبل أن تحدث فتنة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مشيراً إلى أنه تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن طريق الاتحاد المصري بخصوص الشكوى المقدمة بشأن ملف نادى القرن.

عكاظ: شرطة مكة تضبط مروجين للويسكى بحوزتهما 3452 زجاجة

صرح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدى، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت من القبض على شخصين سعودي وإثيوبي (في العقدين الثالث والرابع من العمر) داخل إحدى الاستراحات إثر تورطهما بحيازة و ترويج المسكر، وضبط بحوزتهما (3452) قارورة مملوءة بالمادة المسكرة. وفق عكاظ.

مسؤولو حى الدقى يتحفظون على معدات تصوير فيلم تامر حسنى.. ويلتقطون صورا مع النجم

قال حى الدقى، إنه بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني مع اليقظة التامه لمواجهه أي مخالفات في الحال مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونية، تم التحفظ على سيارة ومعدات تصوير فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسني.

الأمن يمنع الدخول لشاطئ النخيل وإجراءات مشددة ضد المخالفين

منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين شاطئ النخيل بمدينة 6 أكتوبر غرب الإسكندرية، العشرات من زائري المدينة من النزول إلى الشاطئ المغلق، وسط محاولات من الشباب والأسر من رحلات اليوم الواحد التسلل والنزول للشاطئ.





لفظ أنفاسه فى مكالمة وأضحكنا بعد دفن ابنته ..أسرار المعلم رضا فى حكايات زينب

تكشف الجلقة الجديدة من برنامج حكايات زينب أسرار حياة الفنان الكبير محمد رضا الشهير بالمعلم رضا.

وأوضحت الزميلة زينب عبداللاه التى تقوم بإعداد وتقديم برنامج "حكايات زينب" كيف تحول مجرى حياة الفنان محمد رضا من مهندس بترول إلى طريق الفن والتمثيل، وكيف تبدل حلمه من أن يكون فتى أول وأحد جانات السينما ليصبح أشهر من قدم شخصية المعلم وابن البلد فى السينما المصرية.





انتحار مدير الجمعية الزراعية بقرية أبيج بعد إحالته للتحقيق فى قضية اختلاس

أقدم"هـ.ا" مدير الجمعية الزراعية بقرية أبيج التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية على الانتحار بتناول أقراص حفظ الغلال بعد إحالته للنيابة العامة والرقابة الإدارية و3 آخرين فى قضية اختلاس 724 ألف جنيه.

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مرتضى منصور يتراجع عن إزالة لافتات المعلم والثعلب من النادى

أعلن مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك عدم إزالة أسم حسن شحاتة وحازم إمام من مقر النادى وكذلك لافتة حازم إمام، مؤكدا أن اللافتات موجودة في مكانها ولم أقم بإزالتها انا كنت بعمل تجربة للإعلام.

اليونان تطالب قادة الاتحاد الأوروبى بفرض عقوبات صارمة على تركيا

دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، قادة الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف واضح وفرض عقوبات صارمة ضد تركيا ردًا على عدوان أنقرة المتزايد على اليونان وقبرص.

فيديو .. هل عاد زمن وأد البنات؟.. قصة صادمة للطفلة "مكة"

قصة صادمة كشفها تقرير فريق التدخل السريع بوزارة التضامن عن تعامل الفريق بمحافظة كفر الشيخ مع حالة الطفلة مكة -٤ أشهر- والتي تداول قصتها رواد موقع التواصل الاجتماعي عن تعدي أبيها عليها بالضرب وإحداث عدة إصابات وسحجات وكسور.

نقيب الممثلين: سناء شافع ليس مصابا بكورونا وهو بخير وسيخرج من المستشفى

أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، لـ"الخليج 365" أن الفنان الدكتور سناء شافع غير مصاب بفيروس كورونا، موضحاً أنه شعر ببعض المتاعب فقط فقرر إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية للاطمئنان على صحته ليس أكثر، وأنه سيخرج مساء اليوم من المستشفى.

"برجر كينج" بالصين تعتذر عن مكونات منتهية الصلاحية وتعد بالتعاون فى التحقيقات

قدمت وحدة شركة "برجر كينج" فى الصين، اعتذارا، ووعدت بالتعاون مع تحقيق حكومى، وذلك بعد أن كشف التلفزيون الحكومى استخدام أحد منافذ عملاق الوجبات السريعة الأمريكية مكونات منتهية الصلاحية.





خال ضحايا مجزرة السعودية يكشف تفاصيل مفزعة لحظة اكتشاف الجريمة

مازالت التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة التي هزت أهالي محافظة الأحساء، وبالتحديد حي الشعبة والتي راح ضحيتها 5 من أبنائها قتلوا غدرا في منزلهم، إلا أن التحقيقات ما زالت جارية من الجهات المختصة لمعرفة السبب ومن يقف خلف هذه الجريمة. وفق عكاظ.

السعودية تعلن تعيين سيدات للعمل فى المساجد بوظيفة مراقبات

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعنى بالمرأة كما تعنى بالرجل.وفق عكاظ.





تبذير أوفر الصراحة.. أغلى "بقشيش" لمشاهير هوليوود.. وصل لـ 3 مليون دولار

عندما يحصل أحد الأشخاص على خدمة مميزة من نادل بأحد المطاعم أو الفنادق وغيرها من الأماكن العامة، يكون جواب العميل هو إعطاء العامل "بقشيش " أو "إكرامية"، نظير خدمته المميزة، وقد تختلف قيمة "البقشيش"، حسب المكانة الإجتماعية للعميل أو الزبون، ولكن الأمر يختلف بالنسبة للمشاهير، حيث أشار تقرير منشور بموقع " therichest"، إلى أكبر قيمة "بقشيش" لمشاهير هوليوود.

اتحاد الكرة: لم نتلق شكاوى من الزمالك فى قضية نادى القرن حتى الآن

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنهم لم يتلقوا أى شكاوى من نادى الزمالك، والخاصة بقضية نادى القرن للنظر فيها وإرسال نسخة إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" كما يتردد.