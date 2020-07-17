شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الفن.. حقيقة إصابة سناء شافع بكورونا.. وخناقة ياسمين عبدالعزيز وشقيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت صفحة ”الخليج 365” على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، موجز الفن لأهم أخبار التى وردت على مدار الساعات الأخيرة، وقدم الموجز رغدة بكر، وأعده أحمد حسنى. وجاء على رأس الموجز إصابة الفنان سناء شافع الأستاذ بالمعهد العالى للفنون المسرحية بمياه على الرئة إثر معاناته من التهاب رئوى، ونقله إلى المستشفى ليخضع لملاحظة الأطباء.

وقال الدكتور مدحت الكاشف، عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الفنان سناء شافع سيخضع اليوم الجمعة لبعض التحاليل والأشعة للاطمئنان والكشف عن السبب والتأكد من صحة إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

وكانت آخر أعمال سناء شافع التليفزيونية مسلسل أبو جبل أمام الفنان مصطفى شعبان، كما شارك مؤخرا فى مسرحية "مشهور مش مشهور" من إخراج مازن الغرباوى.

وتناول الموجز إعلان الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز زواجه من الدكتورة نرمين كمال فى احتفال عائلى، بعد أن تحولت علاقتهما من صداقة إلى حب، وغابت شقيقته ياسمين عبد العزيز عن حفل الزواج، فى ظل الخلاف الدائر بينهما على خلفية زواجها من الفنان أحمد العوضى.

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وتساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن موقف شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد الخلاف الذى نشأ بينهما على إثر زواجها من الفنان أحمد العوضى، وقال عبد العزيز فى تصريح لـ"الخليج 365" إن شقيقته ياسمين لم تقل له "مبروك" بعد إعلان زواجه، مضيفا: "ياسمين لم تأخذ برأيى فى زواجها، فكيف لها أن تبارك لى على زواجى؟". وأوضح وائل عبد العزيز أن حفل عقد القران اقتصر على عائلة العريس والعروسة فقط فى حفل عائلى بسيط.

كما تناول الموجز استعراض الفنان محمد رمضان نجاح أغنية "تيك توك"، حيث تتصاعد أعداد المشاهدات بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعى، وعلى يوتيوب، حيث حققت الأغنية فى 24 ساعة فقط 2 مليون مشاهدة، وهو رقم ضخم وكبير، ولكنه طبيعى بالنسبة لأغنيات محمد رمضان الأخيرة.

النجم محمد رمضان أكد أن الأغنية هى رقم "1"، فى عدد كبير من الدول، حيث نشر رمضان، عبر ستورى إنستجرام الخاص به، الدول التى اجتاحت فيها الأغنية وحقق نجاحا كبيرا، وأصبحت رقم واحد وتريند على يوتيوب.

وعالميا تحدث النجم العالمى جيم كارى عن لحظات الرعب التى عاشها منتظرا الموت بصاروخ فى هاواى عام 2018، حيث قال فى لقائه مع الإعلامى جيمى فالون على شبكة الإنترنت إنه كان فى هاواى بصحبة ابنته واستيقظ على إنذار بإطلاق صاروخ على هاواى.

وأوضح كارى أن مساعده اتصل به وهو يبكي وأخبره أنه أمامه فقط 10 دقائق وسيموت، وهو ما جعله يحاول الهروب من هاواى لكنه فشل واستسلم للأمر، لكنه قرر النزول إلى الشاطئ وقضاء لحظاته الأخيرة وهو ينظر إلى المحيط وأنه لم يستطع التوقف عن التفكير فى الأشياء الرائعة التى حدثت له فى حياته والنعم التى نعم بها ليكتشف بعد ذلك أن الإنذار ما هو إلا إنذار كاذب ومزيف.