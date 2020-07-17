شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التعليم توافق على زيادة مكافأة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الوزارات الحكومية، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا في إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. لغم أرضى من مخلفات الغزو العراقى يودى بحياة مصرى فى الكويت وصول 7 رحلات طيران تقل 1390 عاملا مصريا من العالقين بالكويت اليوم التعليم توافق على زيادة مكافأة العاملين بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات وزير الأوقاف: مكأفاة استثنائية لمديرية قنا لارتفاع مبيعات صك الأضحية عن العام الماضى وزيرة الهجرة تنشر صورة تجمعها بالبابا تواضروس: يتعرض لحملة إساءة ممنهجة Advertisements وزيرة التضامن : تنفيذ 90٪؜ من المستهدف في حياة كريمة بتكلفة 517 مليون جنيه القوى العاملة تنتصر لـ850 عاملا بعد اتفاق ملزم بمصنع ملابس بالإسماعيلية الزراعة تشيد بأداء أطباء المجازر والتفتيش للحوم.. وتؤكد: ذبح الأضاحى مجانا التضامن: إجراءات وقائية ضد كورونا خلال صرف مساعدات مستفيدي "تكافل وكرامة" القوي العاملة : صرف 3.5 مليون جنيه منح لـ 3751 عامل غير منتظم بسوهاج وزير الأوقاف: من كان قد نوى الحج فحبسه العذر فله كامل الأجر إن شاء الله وزير السياحة يبدأ زيارة رسمية لبيلاروسيا لتنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر مصدر بالكهرباء : نحقق فى شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار فاتورة يونيو

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