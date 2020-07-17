شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو حى الدقى يتحفظون على معدات تصوير فيلم تامر حسنى.. ويلتقطون صورا مع النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حى الدقى، إنه بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني مع اليقظة التامه لمواجهه أي مخالفات في الحال مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونية، تم التحفظ على سيارة ومعدات تصوير فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسني.

وأضاف فى بيان، أنه نتيجة ليقظه حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي تتمكن من رصد شركة إنتاج سنيمائي تقوم بتصوير فيلم باسم "مش أنا"، بطوله الفنان تامر حسني، وتقوم بإشغال الطريق العام بسيارة نقل ومعدات وكاميرات بدون تصريح، أمام فندق الشيراتون، وعليه تم رفع المعدات والتحفظ علي السيارة في مخازن الحي.

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