المطارات المصرية تستقبل 7 رحلات تقل 1390 عاملا من العالقين بالكويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت المطارات المصرية على مدار اليوم الجمعة 7 رحلات جوية قادمة من الكويت، تقل على متنها 1390 عامل وذلك في إطار الجسر الجوى الذى تسيره وزارة الطيران المدني لإعادة المصريين من دولة الكويت .
وأكدت المصادر، أن الرحلات الـ 7 استقبلتها مطارات القاهرة ، برج العرب، وسوهاج، أسيوط، حيث استقبل مطار القاهرة الدولي 3 رحلات تقل على متنها 810 مصري، بينما أستقبل مطار أسيوط الدولي 145 مصري، واستقبل مطار سوهاج الدولي رحلتين تقل كل منها 145، كما أستقبل مطار برج العرب الدولي، رحلة تقل على متنها 145.
وفور وصول الرحلات للمطارات المصرية تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، وتم توقيع الكشف الطبي الإجباري على جميع العائدين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
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