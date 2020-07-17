شكرا لقرائتكم خبر عن العليا للأخوة الإنسانية: دور العبادة ينبغى أن تبقى دائما رسالة سلام ومحبة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت اللجنة العليا لأخوة الإنسانية بيانًا دعت فيه إلى تجنب أى خطوة من شأنها تقويض الحوار والتعارف وإثارة التوتر والكراهية بين أتباع الديانات المختلفة، مؤكدة حاجة البشرية إلى تغليب قيم التسامح والتعايش.

وأوضح بيان اللجنة أن ذلك يأتى انطلاقًا من وثيقة الأخوة الإنسانية التى وقعها الإمام الأكبر أ.د أحمدالطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، والتى نصت على أن "حمايةَ دُورِ العبادةِ، من مَعابِدَ وكَنائِسَ ومَساجِدَ، واجبٌ تَكفُلُه كُلُّ الأديانِ والقِيَمِ الإنسانيَّةِ والمَوَاثيقِ والأعرافِ الدوليَّةِ، وكلُّ محاولةٍ للتعرُّضِ لِدُورِ العبادةِ، واستهدافِها بالاعتداءِ أو التفجيرِ أو التهديمِ، هي خُروجٌ صَرِيحٌ عن تعاليمِ الأديانِ، وانتهاكٌ واضحٌ للقوانينِ الدوليَّةِ".

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وأشارت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية أن لدور العبادة منزلة خاصة فى نفوس المؤمنين، مشددة على أنها يجب أن تبقي - كما هي دائما -رسالة سلام ومحبة للجميع ولا ينبغي استخدامها بطريقة تؤدى للتفرفة، فى وقت يحتاج فيه العالم أكثر من أي وقت مضى إلى تلبية نداء الأديان بتحقيق التضامن الإنساني وترسيخ قيم التسامح والأخوة بين البشر جميعا.