شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يرسم الفنانين بالطباشير والألوان الفسفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم عدم امتلاكه ريشه ممتلئة بالألوان إلا أنه يرسم الملامح بصورة معبرة تجعل الجميع يندهشون من روعتها فالطباشير والألوان الفسفور هى أدواته للرسم وكأنها صورة تحمل تفاصيل وملامح لشخص من لحم ودم فلا تستطيع أن تفرق بينها وبين الحقيقة حيث تبدو كصور طبق الأصل .

أما عن الألوان التي اعتاد على استخدامها في رسم لوحته، يقول إسلام إنه يستخدم ألوان فسفور بإمكانيات بسيطة جدا ومتوفرة في كل مكان ويمكن الحصول عليها بكل سهولة ومن خلالها يستطيع أن يقدم لوحة فنية معبرة تحمل ملامح للشخصية التى يقوم برسمها.

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