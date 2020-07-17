شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية ترسم البسمة على وجوه البسطاء بتوزيع سلع غذائية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت وزارة الداخلية من خلال مبادرة "كلنا واحد"، اليوم الجمعة، سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجاً بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم الدعم للأسرة المصرية. وجهزت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية، العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجاً، وذلك فى إطار تخفيف العبء عن كاهلهم. Advertisements وتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها . جاء ذلك استمراراً لتنفيذ مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين ، وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.

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