شكرا لقرائتكم خبر عن 38 رحلة تغادر مطار القاهرة على متنها 2943 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، 38 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالخارج، وعلى متنها 2943 راكبا، وذلك بعد عودة حركة الطيران المنتظم بالمطارات المصرية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن صالات السفر بالمطار شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مغادرة 38 رحلة دولية فى طريقها لعدة دول بالخارج، منها الولايات المتحدة الاميركية، فرنسا، ايطاليا، ألمانيا، هولاندا، اسبانيا، النمسا، اليونان، قبرص، روسيا، تركيا، رومانيا، المجر، نيجيريا ، الكويت ، السعودية ، الإمارات، البحرين، أثيوبيا، عمان، اليمن، غينيا.

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واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.