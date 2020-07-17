شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مكأفاة استثنائية لمديرية قنا لارتفاع مبيعات صك الأضحية عن العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت مديرية أوقاف قنا حصيلة مبيعات صكوك أضاحي تجاوزت ما تم تحصيله خلال العام السابق 2019 م / 1440هـ ، لتصبح بذلك سادس مديرية تحقق حصيلة مبيعات أعلى من العام السابق .

و قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية قدرها (خمسة آلاف جنيه) لمديرية أوقاف قنا، مع تمييز مكانها في الجدول بنجمة إلى جوار المديرية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الأوقاف ،أن هذه المكافأة سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

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