شكرا لقرائتكم خبر عن 88 % من القراء يتوقعون عدم التزام المدارس الخاصة بمطالب خفض المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع 88 % من قراء الخليج 365، ألا تلتزم المدارس الخاصة بعدم زيادة المصروفات الدراسية، وذلك خلال مشاركتهم في استطلاع بشأن التزام المدارس الخاصة بعدم زيادة المصروفات الدراسية.

وكان ”الخليج 365” أجرى استطلاعا لقرائه، سألهم فيه عن توقعهم، بشأن التزام أو عدم التزام المدارس الخاصة بعدم زيادة المصروفات، وجاءت نتيجة الاستطلاع، بتوقع 88 % من القراء، بألا تلتزم المدارس الخاصة بذلك.