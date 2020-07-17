تعرف على الأعمال المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي يتم تنفيذها بعدد 143 قرية في 11 محافظة كمرحلة أولى. الخليج 365 ينشر تقرير الأعمال المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة فى نقاط محددة . 1-تم تنفيذ أكثر من 91% من التدخلات التي المستهدف بقيمة 517 مليون جنيه، من إجمالي 675 مليون جنيه 2-تدخلات خاصة ببرنامج سكن كريم وهو برنامج يستهدف توفير وصلات المياه والصرف الصحي ورفع كفاءة المنازل وتركيب أسقف، 3-تدخلات لتطوير الوحدات الصحية والاجتماعية بالقرى المستهدفة. 4-تدخلات صحية وتشمل عمليات جراحية وعمليات عيون وقوافل بيطرية وقوافل طبية ونظارات وأجهزة تعويضية، وتدخلات تعليمية وتشمل تطوير المدارس والحضانات. 5-ما تم تنفيذه في المحور الخاص بسكن كريم؛ 1019 وصلة مياه من إجمالي 2638 وصلة مستهدف تركيبها. Advertisements 6تنفيذ 600 وصلة صرف من إجمالي 800 وصلة. 7-تركيب 5884 سقفاً للمنازل ويُستهدف الوصول إلى 8358 سقفاً، ورفع كفاءة 4350 منزلاً من إجمالي 7296 منزلاً مستهدفاً. 8-تطوير الوحدات الاجتماعية والصحية منها 9وحدات اجتماعية من إجمالي 18 وحدة اجتماعية مستهدفة، ووحدتين صحيتين استهدفتهما المبادرة. 9-تنفيذ 43 قافلة بيطرية و175 قافلة طبية، واجزاء 1060 عملية جراحية عملية، و3920 عملية عيون فيما وتوفير 9150 نظارة طبية وتستهدف الوصول إلى 17801 نظارة. 10 - تطوير 8مدارس وهو ما كانت تخطط للوصول إليه، فيما طورت 10 حضانات وتستهدف تطوير 33 حضانة أخرى.

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