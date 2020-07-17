شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ختام زيارته.. «العناني» يستعرض مستجدات السياحة في مصر بمؤتمر بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في ختام زيارته لأوكرانيا، والتي تضمنت عقد عدة لقاءات رسمية ومهنية هامة مع الجانب الأوكراني، إن مصر تلقت 41 رحلة طيران منذ بدأ استئناف حركة السياحة أول يوليو.

وعقد «العناني»، مؤتمرا صحفيا، حضره ممثلي أهم وكالات الأنباء والصحف والمجلات والقنوات التليفزيونية الأوكرانية، وذلك لاستعراض أهم المستجدات في قطاع السياحة في مصر، لاسيما في ظل استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو الجاري.

وأشار الوزير إلى حرصه على زيارة الغردقة وشرم الشيخ ولقاء السائحين المتواجدين على الشواطئ وفي الفنادق، ومنهم السائحين الأوكرانيين، للاطمئنان منهم على مدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية من تباعد وغيرها من ضوابط السلامة الصحية، حيث أكد السائحون على أن مصر بجوها الدافئ وأماكنها المفتوحة والضوابط المقررة توفر مناخ صحي مثالي لرحلاتهم السياحية، مما جعلهم يستمتعون بأوقات رائعة بمصر في أمان.

وأعرب الحضور عن سعادتهم بوضع الحكومة الأوكرانية لمصر في المنطقة الخضراء التي تجعل السائحين الوافدين منها لا يحتاجون إلى عمل حجر صحي إلزامي في أوكرانيا بعد عودتهم من مصر، وفى هذا الشأن، رحب «العناني» بهذا القرار الذي سيساهم بالطبع في زيادة حركة السائحين الأوكرانيين إلى مصر.

وفى سياق متصل، أجرى الوزير لقاءات إعلامية منفردة من بينها لقاءات مع قنوات أوكرانيا ٢٤، وChoice، وStopcor، وChamber media، تحدث خلالها الوزير عن المؤشرات الإيجابية لعودة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، لافتا إلى وصول 41 رحلة طيران من أوكرانيا إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، من بينهم 27 رحلة طيران إلى شرم الشيخ، و14 رحلة إلى الغردقة، وذلك منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إليهما اعتبارا من أول يوليو الجاري.

واستعرض الوزير بعض عوامل الجذب السياحي المختلفة في مصر، لافتا في حديثه إلى قيام الوزارة بعمل متحف للآثار في مدينة الغردقة والذي يعد أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر مما يساهم في ربط السياحة الثقافية بالسياحة الترفيهية والشاطئية، مثله مثل متحف شرم الشيخ والذي سيتم افتتاحه قريبا، بالإضافة إلى إبراز الإمكانات الهائلة لمصر وما تتمتع به من تنوع وغنى في منتجاتها السياحية التي تجذب جميع الشرائح وترضى كافة الأذواق من السائحين.

وألقى الوزير الضوء على الحوافز والتخفيضات التي تقدمها مصر لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات السياحية الكبرى لتنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية المصرية.

وخلال هذه اللقاءات دعا الدكتور خالد العناني الشعب الأوكراني لزيارة مصر، والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية الفريدة.

Advertisements

وحظيت زيارة وزير السياحة والآثار إلى أوكرانيا بصدي وبتغطية إعلامية موسعة في كافة وسائل الإعلام الأوكرانية، كما أبرزت هذه الوسائل اللقاءات الرسمية والمهنية التي أجرها الوزير خلال الزيارة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتوجه اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إلى العاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد سياحي.