شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بـ«إسكان الشباب» في مدينة الشروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق عن بدء تنفيذ مشروع رفع كفاءة وصيانة المسطحات الخضراء بمناطق إسكان الشباب (63م- 70م- 100م)، ومنطقتى (المستقبل -القومي) بالمدينة بإجمالي مساحة (93 فداناً)، وذلك استكمالاً لخطة الجهاز في مجال زراعة المناطق الخضراء، لتكون متنفساً لسكان تلك المناطق، ولإظهار المدينة بالمظهر الجمالي والحضاري اللائق بها.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم تسليم المواقع للشركة المنفذة، وجارٍ تنفيذ أعمال رفع المخلفات وتقليم الأشجار وتسوية المسطحات تمهيداً لزراعتها وتجميلها، مشيراً إلى أن مدة تنفيذ المشروع 12 شهرا.

وذكر المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم توجيه طاقم الإشراف بالمتابعة المستمرة للأعمال التي يتم تنفيذها، وكذا مراجعتها ومطابقتها لمواصفات التعاقد والتأكد من توافر جميع مصادر الري قبل الزراعة للحفاظ على المزروعات، مضيفاً أن تلك المشروعات ستساهم في تحقيق التنمية وإظهار مدينة الشروق بالمظهر الحضاري اللائق بها.