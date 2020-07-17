شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: التوصل لاتفاق بصرف الحوافز والزيادة السنوية لعمال مصنع بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، من فض وقفة احتجاجية لـ 850 عاملًا من إجمالي 4000 عامل بشركة فيلوستي جينز لصناعة الملابس بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، وذلك بعد أن تفاوض مدير المديرية مع إدارة الشركة، التي أبدت تفهما لمطالب العمال ودراستها وإصدار القرار المناسب فورا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان أصدر توجيهاته فور علمه بالوقفة الاحتجاجية للعمال، لمدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، نمر ضامن نمر، بسرعة التدخل وتلبية مطالب العاملين مع الشركة وديا طالما أنها في إطار القانون، والتي تمثلت في صرف أجر يوليو الجاري قبل عيد الأضحى المبارك وزيادة مقابل الوجبة الغذائية، فضلا عن صرف بدل الانتظام .

وقال: إن الوزير تلقى من خلال مرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة ما يفيد التفاوض الودي بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث انتقل مدير المديرية نمر ضامن نمر لمقر الشركة الكائن بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، والاجتماع مع إدارة الشركة التي أبدت تفهما كاملا لمطالب العمال، حيث أصدرت قراراً إداريا يقضي بصرف حافز الانتظام بداية من راتب شهر سبتمبر المقبل بحد أقصى 150 جنيها نظرا للظروف المالية التي تمر بها الشركة، وسيتم صرف الزيادة السنوية مع راتب سبتمبر أيضا، وذلك بأثر رجعي بداية من يناير 2020.

وكشف مدير المديرية أن الشركة سوف تحاول تدبير المبالغ المالية المطلوبة لصرف راتب يوليو الجاري يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو الجاري، وذلك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن الشركة لن تقوم بخصم أي مبالغ مالية من العاملين نظير توقفهم عن الإنتاج، الخميس، بشرط تعويض الإنتاج عن هذا اليوم خلال الأسبوع المقبل، وعاد جميع العمال لمواقعهم ودارت عجلة الإنتاج من جديد.

وناشدت الشركة عمالها اتباع أسلوب عرض المطالب على الإدارة أولًا من خلال ممثلي العمال المنتخبين، مع مراعاة انتظار رد الشركة حفاظًا على العلاقة الطيبة بين الإدارة والعمال حرصًا على عدم تكرار مثل هذه المواقف.

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