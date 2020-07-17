شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة 353 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة منذ انطلاق الموجة الـ16 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، إنه تم تنفيذ إزالة 353 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية منذ انطلاق الموجة لإزالة التعديات، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ إزالة 188 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 13 ألفًا و773 م2، وإزالة 165 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 153 فدانًا و19 قيراطًا و19 سهمًا بمختلف جهات الولاية، ووفقاً لتقرير غرفة العمليات المركزية تم أمس الخميس إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضى أملاك الدولة على مساحة ألف و875 م2.
جدير بالذكر أنه انطلقت فعاليات الموجة الـ 16 لإزالة التعديات يوم 8 يوليو ومستمرة حتى 31 يوليو الجاري بالتنسيق مع الجهات الأمنية وقوات إنفاذ القانون، وتشمل جميع الأراضى التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين.
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