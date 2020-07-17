شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الحسم.. السيسى لقبائل ليبيا: إن تتنصروا بنا ننصركم بإذن الله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي حال تجاوز خط سرت والجفرة فى ليبيا، مؤكدا أن مصر أعلنت عن موقفها بعد صمت وسكون ست سنوات، مشيرا إلى أن الجيش المصري أحد أقوى الجيوش فى المنطقة وأفريقيا.

وأكد الرئيس السيسى ، فى كلمة له خلال لقاؤه مع شيوخ وأعيان القبائل الليبية أن مصر تدعم أمن واستقرار ليبيا، مضيفا" أن تنتصروا بنا سننصركم باذن الله". بدورهم أكد شيوخ وأعيان القبائل الليبية ، أن تركيا تستعمر الأراضى الليبية ويرغبون فى دعم مصر لهم ضد العدوان، مثمنين دور الدولة المصرية الداعم لليبيا وشعبها وقبائلها.