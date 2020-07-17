شكرا لقرائتكم خبر عن شروط ترشح من سقطت عضويته فى انتخابات المجالس النيابية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون مجلس الشيوخ الجديد شروط الترشح للعضوية، والتى أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لها منذ بداية الأسبوع الجارى لمدة 8 أيام تنتهى غدا السبت ليغلق باب الترشح فى الثانية ظهرا باليوم الأخير. وشملت شروط الترشح ضوابط لمن سقطت عضويته بأحد المجالس النيابية ومدى أحقيته فى الترشح من جديد من عدمه، ونرصد تفاصيل ذلك Advertisements - انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته - صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية وفى هذه الحالة يصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء وفقا للائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.

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