شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك: المصريون أكثر شعب يستخدم "إيموجى" الضحك فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فيسبوك، عن أكثر الوجوه التعبيرية الأكثر استخداماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عند النشر والتعليق على فيسبوك، وتأتي 10 من الوجوه التعبيرية على قائمة الأكثر استخدامًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتشمل: وجه بدموع الفرح، قلب أحمر، قلب أسود ثقيل، وجه مبتسم بعيون على شكل قلب، يتدحرج على الأرض ضاحكاً، وجه يرسل قبلة، وردة، قلب لامع، رمز القلب، و قلب مكسور.

وقال فيسبوك، إن القلوب والوجوه الضاحكة، هي أكثر الأشكال التعبير شعبية بين مستخدمي هذه المنطقة، وهذا يشير إلى العقلية الإيجابية التي ما زالت تتمتع بها المجتمعات حتى في الأوقات المليئة بالمشاعر السلبية والتحديات غير المألوفة.

وتضم قائمة أكثر عشرة وجوه تعبيرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

الايموجي الأكثر استخداماً

وبحسب فيس بوك، لاقى الوجه التعبيري الذي يرتدي الكمامة الطبية، شعبية واسعة في منطقة الشرق الأوسط، وتصدرت مصر قائمة أكثر خمس دول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استخداماً لهذا الوجه التعبيري في تعليقاتهم:

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1. مصر: 3,4+ مليون تعليق

2. الجزائر: 3,4+ مليون تعليق

3. المغرب: 1,2+ مليون تعليق

4. العربية السعودية: 900+ ألف تعليق

5. الإمارات: 600+ ألف تعليق