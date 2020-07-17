شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تعود لكنائس المنصورة..وشفاء 1002شخص من كورونا بإسنا في موجز المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت صفحة ”الخليج 365” على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، موجزا إخباريا لأهم أخبار المحافظات التي وردت على مدار الساعات الأخيرة، وهو الموجز الذى تضمن العديد من الأخبار، والذى قدمته الزميلة حور محمد، وأعده الزميلان رامى نوار وهدى أبو بكر.

وجاء في الموجز: أعلن الأنبا داود، أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، بمحافظة الدقهلية، عن عودة فتح أبواب الكنائس بدءا من غد السبت، مشددا على الالتزام بميعاد أي شخص للقداس الذي جرى تحديده من قبل كنيسته.

ودعا الأنبا داود، إلى ارتداء الكمامة واستخدام الكحول طوال فترة القداس، وعدم خلع الكمامة إلا وقت التناول فقط، وقال:" لنجعل رجوعنا للكنيسة هو رجوع حقيقي الله وبداية خطوة في طريق التوبة، ونتعهد أمام الله أن نسلك بالاستقامة لبناء إنسان سماوي جديد.

وتناول الموجز، تأكيد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على مواصلة الأجهزة التنفيذية أعمالها في تنفيذ الموجة السادسة عشر للإزالات، حيث تم إزالة تعديات على أراضي أملاك دولة بمركز أسيوط خلال حملة مكبرة تمكنت من استرداد 105 فدان و3 ألاف متر مباني مخصصة لمنطقه التخزين الجمركي بنطاق قرية بني غالب على الطريق السريع.

وأكد محافظ أسيوط، أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة مشددًا على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي تعديات على أراضي أملاك الدولة.

كما تناول الموجز، ارتفعت حالة الشفاء من فيروس كورونا في مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى جنوب محافظة الأقصر، لـ1002 متعافى من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأجريت داخلها 16 حالة ولادة لسيدات مصابة بكورونا.

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فيما شنت الأجهزة التنفيذية بالبحيرة، حملة مفاجئة على الصيدليات ومعامل التحاليل لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 معامل طبية بدون ترخيص بمركز ايتاى البارود، تستخدم مستلزمات طبية منتهية الصلاحيه منها شرائط تحليل الدم.

وفى المنوفية، أدى أهالى قرية بجيرم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، صلاة الجنازة على سمية شفيق نور الدين، ابنة الفنان الراحل شفيق نور الدين، وشقيقة الفنان نبيل نور الدين، والتى توفيت أمس بعد صراع مع المرض، بقرية بجيرم التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك لدفنها بمقابر العائلة بقرية بجيرم فى محافظة المنوفية، واقتصر على العزاء على المقابر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفى بنى سويف، أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، حصول بوابة الجامعة الإلكترونية على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، بنسبة 100% في تحقيق مستوى الأنشطة والخدمات، وذلك في تقييم مؤشرات الأداء للربع الرابع من العام المالى 2019/ 2020 ، وبناء على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات لنسب التقييم النهائي.

وأشاد الدكتور منصور فى بيان له، بدور الجامعة وجهودها في ملف التحول الرقمي من حيث اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل الخدمات الإلكترونية، وأضاف أن هذا المركز جاء نتيجة تميز البوابة بعدة معايير منها تعدد وتنوع المواقع والروابط الإلكترونية عليها.

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن انتهاء موسم حصاد القمح المحلى لعام 2020 على مستوى مراكز المحافظة بإجمالى مساحة منزرعة قدرها 417 ألفا 822 فدان، كما أوضح أن إجمالى كمية الأقماح المحلية التى تم توريدها لهذا العام بلغت (670403) ألف (628 ) طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد من منتصف شهر ابريل الماضى وحتى أمس بزيادة قدرها (30) ألف طن عن العام السابق .