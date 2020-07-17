القبض على 6 أشخاص أثناء شراء قطعة أثرية "مقلدة" بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة القبض على 6 أشخاص حال قيامهم بإنهاء عملية شراء قطعة أثرية "مقلدة" بمنطقة النزهة.

أكدت معلومات وتحريات المقدم محمد جهاد سلطان، رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، تجمع عدد من الأشخاص أمام إحدى المقاهي الكائنة بدائرة القسم، بشكل يدعو للشك والريبة.

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بالانتقال والفحص بمعرفة النقيب معتز موسى، معاون المباحث، تبين تواجد كل من طرف أول أربعة أشخاص حال استقلالهم "سيارة مستأجرة" وبحوزتهم تمثال فرعوني مطلي بماء الذهب "مقلد"، طرف ثان شخصين لأحدهما معلومات مسجلة حال استقلالهما سيارة ملك أحدهما.

وبمناقشتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، قرر الطرف الأول بسابقة شرائهم التمثال المضبوط بحوزتهم من أحد محلات الصاغة الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية، واتفاقهم مع الطرف الثاني على بيع التمثال تمثال فرعوني مقلد عقب إيهامهما بأثريته، وتم الاتفاق على التقابل بمحل الضبط لمعاينة التمثال وشرائه مقابل مبلغ مالي 2مليون جنيه وبمواجهته باقي الأشخاص أيدوا ما جاء بأقوال الطرف الأول.

تم تحرير المحضر اللازم وأحاله العقيد صلاح البيلي، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.