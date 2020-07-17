غدًا.. "الأعلى للإعلام" ينظم دورة تدريبية حول تغطية انتخابات "الشيوخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدًا السبت، دورة تدريبية حول انتخابات مجلس الشيوخ يشارك فيها 90 إعلامياً وصحفياً، يمثلون الصحف القومية والحزبية وقنوات التليفزيون المصري والقنوات الخاصة، كما تأتي بالتعاون مع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وبمشاركة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدورة التدريبية سيشارك بها المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وستناقش كل ما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ وإجراءاتها، بالإضافة إلى تبادل الحوار في إطار التعاون بين الهيئات.

وخاطب المجلس الأعلى، كافة المؤسسات الصحفية، لإرسال ممثليها للمشاركة في الدورة التدريبية التي ستنطلق في العاشرة صباحا، كما دعا الصحفيين المعنيين بتغطية الملف، للمشاركة في تغطية أعمال الدورة التدريبية.

​