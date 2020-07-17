محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: اختارت قائمة من أجل مصر رمز "كليوباترا" رمزا انتخابيا لها. ويشارك بشكل نهائي 11 حزبا في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ "من أجل مصر. وشملت القائمة أحزاب: مستقبل وطن، الوفد، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي، حماة الوطن، مصر الحديثة، التجمع، المؤتمر، الإصلاح والتنمية، الحركة الوطنية، والحرية المصري. وتشارك القائمة بـ100 مرشح أساسي ومثلهم احتياطي عبر قوائم الجمهورية الأربعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائمة "من أجل مصر" تختار "كليوباترا" رمزا انتخابيا لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.