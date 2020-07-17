محمد اسماعيل - القاهرة - أكد عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عدم صحة ما تردد حول تحديد موعد إعلان التغييرات الصحفية الجديدة لقيادات المؤسسات الصحفية القومية.
وقال الشوربجي، لمصراوي، اليوم الجمعة، إن الأمر مازال في مرحلة المشاورات والاجتماعات لدراسة الأمر بشأن الاختيارات.
وكان الشوربجي ذكر في تصريحات له عقب توليه منصب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن أول خطوة لإصلاح المؤسسات الصحفية، ستبدأ باختيار رؤساء المجالس ورؤساء التحرير.
وكشفت مصادر بالهيئة الوطنية للصحافة، أن المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، التقى خلال الأيام الماضية عددًا من رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية.
واستقبل "الشوربجي"، عددًا كبيرًا من الصحفيين الذين طلبوا الترشح لمناصب قيادية في التغييرات الصحفية المرتقبة.
وأكدت المصادر، أن الهيئة تلقت عددا من طلبات الترشح للمناصب القيادية من صحفيين وإداريين بمختلف الصحف القومية، وأن المهندس عبدالصادق الشوربجي يعكف مع عدد من أعضاء الهيئة على دراستها بشكل دقيق ومفصل.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "الوطنية للصحافة" ينفي تحديد موعد إعلان تغيير قيادات المؤسسات الصحفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.