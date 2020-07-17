بعد فشل مفاوضات الـ11 يومًا.. مصر تعلن الخطوة المقبلة في ملف سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة، إن ملف التفاوض فيما يتعلق بسد النهضة في موقف صعب.

وأضاف الظواهري، في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا: "الأمر صعب، ولكن قد يكون هناك حلول أخرى تطرح في الخطوة المقبلة على طاولة القمة الأفريقية المصغرة، والتي ستكون بمشاركة الرؤساء للدول الثلاث".

وتابع عضو اللجنة: كما قلت سابقاً بالنسبة للخلافات الفنية يمكن تقريب وجهات النظر فيها، المهم وجود رغبة إثيوبية لتحقيق نتائج إيجابية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي وضع برنامجا معينا، انتهى منذ يومين وسترفع كل دولة تقريرها، على أن يتم تجميع هذه التقارير عن طريق الاتحاد الأفريقي، ويحق لكل دولة إبداء رأيها وسرد العروض التي قدمتها.

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وتابع: التقرير سيرفع إلى رئيس جنوب أفريقيا، وإلى المراقبين وعددهم 11 منهم الاتحاد الأوروبي وأمريكا والمكتب الأفريقي وبعض الخبراء القانونيين، وهم لديهم تقارير منفصلة بالتقييم وطرق الحل، واستفسروا من مصر عن بعض المسائل، والمفترض أن يجتمعوا لرفع توصية للاتحاد الأفريقي.

وأكد: كما سيعقد اجتماع بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، مع رئيس الاتحاد الأفريقي، وربما يكون خلال أيام، وسيجتمعوا، وكل رئيس دولة سيستعرض ما تم، والاتحاد الأفريقي سيبدي رأيه، ربما يأتي بحل، أو توصية ما، وكل رئيس يقبل أو يرفض ما سيعرض عليه، وربما نصل إلى توافق وربما يعرض الرئيس السيسي عرضا يقبله وهكذا، ويحددوا مسارا جديدا نسلكه.

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