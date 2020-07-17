وزير الزراعة يوجه برفع درجة الاستعداد في المجازر قبل العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أشاد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأداء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في ظل أزمة كورونا، من خلال خطاب أرسله إلى الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة.

وأثمرت الجهود عن اعتماد المنظمة العالمية لصحة الحيوان باعتبار مصر خالية من الأوبئة العابرة للحدود، ولأول مرة خالية من مرض الحمى القلاعية، حيث طهرت الهيئة أكثر من 155 ألف منشأة حكومية مجانا للوقاية من فيروس كورونا.

Advertisements

ووجه وزير الزراعة، الشكر والتقدير على جهودهم الكبيرة في الحفاظ على حياة المواطن المصري خاصة وأنهم يعملون تحت ظروف صعبة تشهدها مصر والعالم كله، والمتعلقة بفيروس كورونا، مؤكدا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة وسلامة المواطن المصري، والتي تبدأ بسلامة الغذاء وخاصة ذات الأصل الحيواني.

وطالب القصير، جميع العاملين في المجازر بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك والعمل على التأكد من أن جميع الأضاحي واللحوم ومنتجاتها بالأسواق صالحة للاستهلاك الآدمي حفاظا على حياة المواطن المصري.

يذكر أن وزارة الزراعة تقوم بذبح أضاحي العيد مجانا بالإضافة إلى فحص الحيوانات والكشف عليها طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتشجيع المواطنين على ذبح الأضاحي في المجازر ومنعهم من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث ومنع انتشار الأمراض.