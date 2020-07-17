مصر | جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جهود أمن المنافذ في مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (15) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (806) مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط (1) قضية تهرب مواد مخدرة بمضبوطات بلغت (1 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر).

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (128) حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

ضبط سيدتين بحوزتهما كيلو جرام ونصف بانجو في الإسماعيلية

ألقت إدارة تأمين المجري الملاحي بالإسماعيلية، القبض على سيدتين بحوزتهما كيلو جرام ونصف من مخدر البانجو حال مرورهما بمعدية الأفراد بالمجرى الملاحي بالإسماعيلية.

وتمكنت إدارة تأمين المجرى الملاحى بالإسماعيلية بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بالجيزة) حال مرورها بمعدية الأفراد بالمجرى الملاحى، وبحوزتها (ثلاث لفافات بداخلها نبات البانجو المخدر وزنت حوالى واحد كيلو جرام تقريبًا – مبلغ مالى– هاتف محمول).

كما تم ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بالإسماعيلية) حال مرورها بمعدية الأفراد بالمجرى الملاحى بالإسماعيلية، وبحوزتها (عدد 2 لفافة بداخلهما نبات البانجو المخدر وزنت 500 جرام تقريبًا – مبلغ مالى– هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفتا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة بيع المواد المخدرة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة تابعة لإحدى الجهات الحكومية

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نجحت مديرية أمن القاهرة، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة سيارة تابعة لإحدى الجهات الحكومية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بتردد شخصان على دائرة القسم مستقلان سيارة نقل أفراد "مينى باص" مدون على جانبيها اسم جهة حكومية، وعرضها للبيع بثمن بخس لا يناسب قيمته الحقيقية.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المذكورين (عامل بمكتب رحلات، وسائق، "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما السيارة المُشار إليها وبالكشف عليها تبين أنها تابعة لإحدى الجهات الحكومية، ومُبلغ بسرقتها من موظف بذات الجهة.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الفحص اعترفا بتحصلهما على السيارة من (ثلاثة أشخاص "محددين" لإثنين منهمم معلومات جنائية) بقصد التصرف فيها بالبيع، وأقرا بعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة.. وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبطهم حال إستقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم.

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمان أيدوها، واعترفوا بقيامهم بسرقة السيارة المضبوطة حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم المعادى، وبإستدعاء المبلغ تعرف على السيارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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تمكنت الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بدعوى تسهيل حصولهم على قروض بدون ضمانات.

كان تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ربة منزل، مقيمة بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة بتعرضها؛ لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منها على مبلغ 20 ألف جنيه بزعم منحها قرض بمبلغ 250 ألف جنيه من إحدى الشركات عن طريق إعلانات بموقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" خلافًا للحقيقة.

فقد أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء إرتكاب الواقعة (حاصل على دبلوم - مقيم بالقاهرة "له معلومات جنائية")، حيث قام المذكور بإنشاء الشركة المشار إليها ("غير مرخصة"، كائنة بمنطقة العباسية بالقاهرة)، وإتخذها مقرًا لممارسة نشاطًا احتياليًا فى مجل الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض، حيث قام بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن إمكانية تسهيل الحصول على قروض نقدية تصل إلى 600 ألف جنيه بدون ضمان وبأقل فائدة وأطول فترة سداد بمستندات ورقية مُيسرة – خلافًا للحقيقة – وقيامه بالزعم للضحايا بكونه المسئول بالشركة عن منح تلك القروض وطلبه منهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 10: 30 ألف جنيه مصرى، وذلك بزعـم كــــونها مصاريف إداريــــــة للقروض المزعومة، منتحلًا اسم أحد الأشخاص فى تعاملاته مع ضحاياه لتضليلهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الشركة المشار إليه وعثر بحوزته (112) عروض أسعار لأجهزة كهربائية لشركات تجارية مختلفة، (32) بيان صرف معاش من الجهات الحكومية بأسماء العديد من الأشخاص، عدد (4) طلبات تحويل مرتب، بأسماء أشخاص مختلفة إلى أحد البنوك، كمية من صور لمستندات خاصة بضحاياه، كمية من كروت دعاية للشركة بالإسم المنتحل.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار اليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.