مصر | ضبط شخص لاتجاره في الند الأجنبي بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخص لاتجاره في الند الأجنبي بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد، مقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة "الريال السعودى" من أبناء قريته والقرى المجاورة بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم بإستبدالها لما يعادلها بالجنيه المصرى من البنوك المختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغ (180 ألف ريال سعودى – 45 ألف درهم إماراتى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

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وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك" وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن أسيوط، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مركبة "توك توك"، كرها عن قائدها.

وتبلغ لمركز شرطة أسيوط من (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) بطلب شخصين مجهولين منه توصيلهما بدراجته النارية "توك توك" من القرية محل إقامته إلى إحدى المناطق بدائرة قسم شرطة أول أسيوط وحال مروره بطريق فرعي مؤدي إلى قرية موشا دائرة المركز طلبا منه التوقف، وباغته أحدهما وتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض فأصابه بجروح قطعية وكدمات متفرقة واستوليا منه على التوك توك كرهًا عنه وهربـا.

وأسفرت جهود فرق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط أن مرتكبي الواقعة (شخصيّن – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "كتر" فأحدث ما به من إصابات واستولى بالاشتراك مع المتهم الهارب على "التوك توك"، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم بإلقائه بخط سير هروبهما، وتم بإرشاد المتهم ضبط التوك توك المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب