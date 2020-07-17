مصر | مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1289) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسئول عن مفرمة لحوم "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول (بمحافظة القليوبية) لحيازته ( 5 طن سلع غذائية "مفروم لحوم – دهون حيوانية") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط أمين عهدة فرع لإحدى شركات تجارة الجملة بدائرة قسم شرطة الخليفة (بمحافظة القاهرة) لحيازته ( 7،200 طن "أرز تموينى") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية لإحتوائه على حشرات طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك محل "بدون ترخيص" لتجارة السلع الغذائية والمنظفات الصناعية بدائرة مركز شرطة أبوكبير (بمحافظة الشرقية) لحيازته ( 5،812 طن "بقوليات –مسلى -مكرونة" - 660 كجم كلور) مجهولة المصدر.

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ضبط المدير المسئول عن محل "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية ) لحجبه عن التداول عدد (6275 عبوة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى") بقصد رفع أسعارها.

ضبط طبيب بشرى بالمعاش وقائد سيارة أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة شبين الكوم (بمحافظة المنوفية) لحيازته (16750 قطعة "كمامة") مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية

ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" تابع لصيدلية بدائرة قسم شرطة البساتين (بمحافظة القاهرة) لحيازته عدد (115 صنف علاجى بإجمالى عدد 45000 قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض) مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها بالأسواق طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها أسفرت عن ضبط عدد (242) قضية بإجمالى مضبوطات (10799) عبوة سجائر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.