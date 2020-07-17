أخبار مصر | إزالة شادر لبيع الأضاحي بجوار المتحف الزراعي بحي الدقي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إزالة شادر لبيع الأضاحي بجوار المتحف الزراعي بحي الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أزالت الأجهزة التنفيذية لحي الدقي بقيادة اللواء احمد عبد الفتاح، شادرا لبيع الأضاحي بجوار المتحف الزراعي.

وأكد اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، أنه تم إزالة الشادر في الحال، وتحرير محضر إشغال للطزيق العام وتلف رصف ومحضر بيئة لصاحبه.

وأوضح "عبدالفتاح"، أنه تم رفع القوائم الخشبية والمعدات لمنع من الاستمرار في المخالفه.

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الاحياء بمنع إقامة شوادر الخراف وبيع اللحوم نهائيا لما تسببه من أضرار صحيه وبيئية.

وفي هذا السياق، شن رئيس حي الدقي، حملة على المحال بنطاق الحي، للتأكد من وجود تراخيص وأخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتم رصد نادي صحي في ش جامعه الدول العربيه بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير محاضر لمدرجات الفاكهة لتجاوز المساحات المقرره لهم.

تحذيرات وغرامات مالية كبرى بشأن إقامة شوادر بيع المواشي بالجيزة

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وقررت محافظة الجيزة حظر إقامة شوادر عرض بيع المواشي، في الشوارع الرئيسية والميادين، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه في حاله المخالفة يتم تحصيل مبلغ 3000 جنية من كل مخالف نظير رفع الإشغالات، وإعادة الشئ إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

وأشار المحافظ أن القرار يأتييفى إطار إستعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حرصًا من المحافظة على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع وتلافي المخلفات التي تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع الغير مخصصة لها، وبعيدًا عن رقابتها من الجهات المختصة.

كما اصدر محافظ الجيزة قرارًا يحظر ذبح الاضاحى بنهر الطريق على اى مواطن او جمعية تقوم بتلك الاعمال وفى حاله المخالفة يحصل مبلغ 3000 جنية وذلك نظير تكاليف اعمال النظافة العامة وإعادة الشئ لأصله.

مشيرا انه قد تقرر فتح مجازر المحافظة بالمجان أمام المواطنين طوال أيام العيد وذلك تحفيزا لهم على الذبح فى المجازر والحفاظ على الشوارع من التلوث على ان يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص بيها.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لاى شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة.

كما كلف المحافظ إدارتى شئون البيئة والإشغالات بالاحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية، بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بالإلتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة فى الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمسائلة القانونية والغرامة المالية.