أخبار مصر | 4 لقاحات ضد فيروس كورونا تطرح قريبا بالأسواق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 17 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر 4 لقاحات ضد فيروس كورونا تطرح قريبا بالأسواق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم، لمدة تصل إلى 7 أشهر تقريبا، قد استطاع العلماء التوصل الي العديد من اللقاحات التي أثبتت فعاليتها ومن المقرر أن تطرح قريبا بالأسواق.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز اللقاحات المقرر طرحها بالأسواق قريبا:

لقاح أكسفورد:

كشفت الباحثون في جامعة أكسفورد، عن أن تجارب المرحلة الأولي كانت واعدة، حيث قدم لقاح حماية مزدوجة، ونجح في تحفيز الجسم على إنتاج أجسام مضادة، بالإضافة إلى إنتاج ما يعرف بـ"الخلايا التائية"، التي توجد بالدم، وتشكل عنصرا ضروريا في الجهاز المناعي للإنسان.

وقال رئيس لجنة أخلاقيات البحوث في باركشير، ديفيد كاربنتر، إنه من خلال سير الأعمال حتى الآن، نستطيع القول بأن اللقاح سيكون متوفرا في سبتمبر المقبل، وهو هدف يركز عليه العلماء بشكل كبير".

لقاح مودرنا:

كشفت شركة الأدوية الأميركية، يوم الثلاثاء الماضي، عن التجارب السريرية للقاحها المضادّ لوباء كوفيد-19 ستدخل المرحلة النهائية في 27 يوليو، لتكون بذلك أول شركة تبلغ هذه المرحلة المتقدمة.

وأوضح الاطباء أنها ستجري التجارب السريرية النهائية على 30 ألف شخص في الولايات المتحدة، سيتلقّى نصفهم جرعات تبلغ الواحدة منها 100 ميكروغرام من اللقاح، فيما سيتلقّى النصف الآخر دواءً وهميا، لمعرفة مدي تآثير اللقاح علي المرضي.

لقاح الأول:

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أكدت روسيا أنها تبدأ في انتاج 30 مليون جرعة من لقاح تجريبي لمرض كوفيد-19 هذا العام، وقال مسؤولون إنه سيكون على الأرجح الأول بالعالم.

وأوضحت انها تعمل علي تصنيع 170 مليون جرعة أخرى في الخارج، وفق ما قال رئيس صندوق الثروة السيادية في البلاد.

وانتهت هذا الأسبوع أول تجربة على البشر للقاح، بعدما استمرت لمدة شهر وشملت 38 شخصا. وخلص الباحثون إلى أن اللقاح آمن للاستخدام، وأدى إلى استجابة مناعية، رغم أن قوة هذه الاستجابة غير واضحة حتى الآن.

ومن جهته، قال كيريل ديمترييف إن تجربة المرحلة الثالثة الأكبر، التي تشمل عدة آلاف، من المتوقع أن تبدأ في أغسطس.

وتابع "نعتقد أنه بناء على النتائج الحالية ستتم الموافقة عليه في روسيا في أغسطس وفي بعض الدول الأخرى في سبتمبر.. مما يجعله على الأرجح أول لقاح تتم الموافقة عليه في العالم"، وفق لمت ذكرته "رويترز".

عقار ريمديسيفير

بدأت إحدى شركات المصرية للأدوية في تصنيع عقار ريمديسيفير بطاقة تصل لنحو 1.5 مليون جرعة شهريا.

وأفاد أمجد طلعت المدير العام للشركة أن العقار ريمديسيفير ينتج 16 ألف حقنة يوميا، ونحو 500 ألف حقنة شهريا، وتم التبرع بنحو 1200 جرعة لهيئة الدواء.

ويعتبر هذا الدواء مخصص للحالات المتوسطة والحرجة من مرضى كورونا والذين في حاجة لرعاية مركزة بالمستشفيات وإلى أكسجين.

وأشار إلى أنه سيتم طرحه في شرق أوروبا وفي إفريقيا لمعرفة احتياجاتها من الدواء لكن سيكون ذلك بعد الانتهاء من احتياجات السوق المصري.