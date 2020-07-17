شكرا لقرائتكم خبر عن «بـ100 جنيه».. وكيل «زراعة البحيرة» يفتتح منفذًا لبيع اللحوم المخفضة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، منفذًا لبيع اللحوم الطازجة بادارة كفر الدوار الزراعية بأسعار مخفضة للجمهور مقابل 100 جنية للكيلو.

حضر الإفتتاح المهندس بدر محمد بدر، مدير عام الزراعة بالبحيرة، والمهندس حسين طلعت، مدير عام التعاون الزراعى ، والمهندس أيمن عاشور، وكيل إرشاد البحيرة، والمهندس أحمد منازع مسئول الأعلام بالمديرية، والمهندس عادل زلط، مدير الادارة الزراعية بكفر الدوار، والمهندس خيرى الحفناوى، مدير إدارة التعاون الزراعى بكفر الدوار.

وقال «الزواوى» إن منافذ بيع اللحوم الطازجة هى احدى مشروعات إدارة الارشاد الزراعى بمحافظة البحيرة ، والهدف من إقامة منافذ اللحوم الطازجة هو توفير لحوم معلومة المصدر وتخضع لفحص يومى من قبل إدارة المجازر التابعة لمديرية الطب البيطرى بالبحيرة، وتوفير اللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق.

وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يفتتح منفذًا لبيع اللحوم المخفضة بالبحيرة

وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يفتتح منفذًا لبيع اللحوم المخفضة بالبحيرة

وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يفتتح منفذًا لبيع اللحوم المخفضة بالبحيرة

وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يفتتح منفذًا لبيع اللحوم المخفضة بالبحيرة

وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يفتتح منفذًا لبيع اللحوم المخفضة بالبحيرة

وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يفتتح منفذًا لبيع اللحوم المخفضة بالبحيرة