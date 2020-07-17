شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: إزالة 142 حالة ضمن الموجة 16 لحملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في الموجة الــ16 من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة.
وصرح المحافظ، بأنه تم أمس الخميس إزالة 22 حالة تعد بكفر الجزيرة باشمنت والشناوية مركز ناصر، بواقع 3 حالات بمساحة 44 م على أرض ولاية الري، و7 حالات بمساحة 1400م أرض ملك حماية النيل، و12 حالة تعد على مساحة 11 قيراط أرض زراعية.
وأشار «غنيم» إلى أن إجمالى الحالات التي تمت إزالتها منذ انطلاق الموجة الحالية وحتى صباح أمس وصلت إلى 142حالة، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة حتى نهاية الشهر الجاري، في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكافة الجهات المعنية.
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