شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل حملات الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة المحلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، اليوم الجمعة، عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المحافظات.

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إزالة ٥ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة ٨٤ فدانا بمركز الحسينية، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال اليوم الثامن للموجة الـ ١٦، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وأنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وفي كفر الشيخ، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز ومدينة دسوق، موجهاً بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لاسترداد أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

وقال «المحافظ»، إنه تم تنفيذ 56 قرار إزالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 2 فدان و3 قراريط و11 سهما بمركز دسوق، مؤكدًا التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والرقابية والتنفيذية، بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأشار إلى إن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مؤكدًا على المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع.

وفي السويس، قام مسؤولو حي الجناين بحملة لتنفيذ قرارات إزالة لعدد ٢١ حالة تعدٍ على أملاك الدولة الزراعية بمساحة ٣٧٣٠ مترا مربعا بقرية عامر بحي الجناين، وشارك في الحملة كل من اللواء عيد سعيد، مساعد مدير الأمن، وعالية فريد، رئيس حي الجناين، والضبع ناشد، مدير إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة السويس، وعدد من ضباط وقوات من مديرية الأمن وقسم شرطة الجناين ومديري إدارة الإشغالات والمرافق والشؤون القانونية والمتابعة بالحي.

كما أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن إزالة 12 تعديًا على مساحة أرض تبلغ 3953 مترًا مربعًا من الأرض المملوكة للدولة والأرض الزراعية، وكذلك البناء المخالف في مراكز الدلنجات وكوم حمادة ورشيد، بينها 7 تعديات على نهر النيل بفرع رشيد، وذلك ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بإزالة 7 تعديات على حرم نهر النيل بفرع رشيد على مساحة 1217 مترًا مربعًا، كما قامت الوحدة المحلية لمركز الدلنجات بتنفيذ 4 قرارات إزالة لتعديات على مساحة 2290 مترًا مربعًا مملوكة للإصلاح الزراعى بقرية كوم زمران عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض، كذلك إزالة لتعدٍ بالبناء المخالف على أرض مساحتها 134 مترًا بقرية الزعفرانى بكوم حمادة.

وأكد «المحافظ» على تكثيف حملات إزالة كافة التعديات للحفاظ على نهر النيل والرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين تأكيدًا لهيبة الدولة وإنفاذًا للقانون.

وفي سوهاج، أزالت أجهزة الأمن بالمحافظة في حملة مكبرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمدن والقرى، تعديات على مساحة 106 أفدنة من أراضي الدولة، والأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الري، وذلك ضمن الموجة 16 من تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة.

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وقال اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إن الحملة جرت بإشراف ومتابعة من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وقادها اللواءات نائبا المدير لقطاعي الشمال والجنوب، ومساعد المدير للأمن، ومساعد المدير لفرقة الشرق، وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لافتا إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 20 قرار إزالة، تضمنت 14 حالة تعد على الأراضي الزراعية، و6 قرارات تعد على أملاك الدولة، بإجمالي 106 أفدنة، و8 قراريط، و3 أسهم، و656 مترا.

وفي أسيوط، تمكنت حملة مكبرة بمحافظة أسيوط من تنفيذ إزالة تعديات على أراضي أملاك دولة بمركز أسيوط واسترداد 105 فدادين و3 آلاف متر مبانٍ مخصصة لمنطقه التخزين الجمركي بنطاق قرية بني غالب على الطريق السريع.

وترأس المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق مركز أسيوط، وذلك بمشاركة اللواء مصطفى عبدالرحيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومسؤولي حماية الأراضي وأملاك الدولة وفي وجود قوة أمنية من مركز أسيوط وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز، حيث تمكنت الحملة من استرداد 105 فدادين و3 آلاف متر مباني أملاك دولة بنطاق قرية بني غالب لأرض مخصصة لمنطقة تخزين جمركي وتم استرداد الأرض وتسليمها لجهات الولاية.

وأكد «الطيبي» على استمرار الحملات لإزالة التعديات بجميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة للحالات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوافر لها شروط التقنين وتم رفضها من خلال اللجنة المختصة تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

من جانبه، قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن ملف تقنين الأراضي له أولوية قصوى في العمل للحفاظ على حقوق الشعب، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة المتُعدى عليها وتكاتف كل الجهود لاسترداد حق الدولة والتعامل بكل حزم مع أي تعديات جديدة على أراضي الدولة.

وفي بني سويف، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، المحافظ، سير العمل في الموجة الــ 16 من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.