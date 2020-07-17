شكرا لقرائتكم خبر عن البوابة الإلكترونية لجامعة بني سويف الأولى على الجامعات المصرية في الأنشطة والخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، حصول بوابة الجامعة الإلكترونية على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، بنسبة 100% في تحقيق مستوى الأنشطة والخدمات، وذلك في تقييم مؤشرات الأداء من العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وبناء على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات لنسب التقييم النهائي.

وأشاد «منصور»، في بيان، بدور الجامعة وجهودها في ملف التحول الرقمي من حيث اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل الخدمات الإلكترونية، والتى تتيح الحصول على الخدمة من أي مكان من خلال تسجيل الدخول وتحميل المستندات المطلوبة إلكترونياً لتأخذ دورة العمل الطبيعية، مع إتاحة عدة وسائل استعلام عن موقف الخدمة وإجراءاتها من خلال خدمة الرسائل القصيرة أو منظومة الاستعلامات بالبوابة الإلكترونية.

وهنأ رئيس الجامعة، إدارة المشروعات بالجامعة لحصولها على التقييم المتميز، على راسهم الدكتور هاني النشار المدير التنفيذى للمعلومات ومدير إدارة المشروعات كما توجه بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل بمشروع البوابة الإلكترونية ومهندسى فريق التطوير بالبوابة ومعاونيهم من فريق البوابة الالكترونية ومترجمي الموقع مطالبا بضرورة الحفاظ على المركز الأول.

وأضاف أن هذا المركز جاء نتيجة تميز البوابة بعدة معايير منها تعدد وتنوع المواقع والروابط الإلكترونية عليها، وزيادة معدلات زيارات الموقع، ونشر الأخبار بـ 4 لغات، والنشرات، ورفع الجداول والنتائج، وتطبيقات الموبايل، وميكنة المرتبات والتحول الرقمى، والترويج للدراسة في مصر، والروابط البينية.