شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الأضحية سنة وما نشهده فى مشروع صكوك الأضاحى يؤكد كرم المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن ما تشهده وزارة الأوقاف من إقبال كبير على شراء صكوك أضاحى الأوقاف يؤكد كرم الشعب المصرى العظيم، وروح التكافل بين أبنائه وحرصهم على أداء شعيرة الأضحية سنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وسنة أبينا إبراهيم (عليه السلام)، كما يعكس هذا الإقبال ثقة الشعب المصرى العظيم فى مؤسسات الدولة الوطنية.

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وأضاف جمعة: ونؤكد أن مبلغ الصك بالكامل يصل من يد المتبرع إلى أيدى الأسر الأولى بالرعاية أينما كانوا بعزة وكرامة، مع حرص الوزارة على الوصول إلى المحتاجين المتعففين عن السؤال، علمًا بأن جميع المبالغ المجمعة تحولت إلى رؤوس أضاحى بدون خصم أى جنيه واحد كمصروفات إعلانية أو إدارية أو خلافه على الإطلاق، وأن ذبح رؤوس الأضاحى يتم فى الوقت الشرعى للذبح تحت إشراف مشترك لوزارتى الأوقاف والتموين، والطب البيطرى.

وتابع: نؤكد أن هدفنا هو الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية والمحتاجين أينما كانوا، وأن نيسر على المضحين الذين يسعون لتحقيق سنة المصطفى (صلى الله عليه وسلم) بسهولة ويسر وفق الضوابط الشرعية والاشتراطات الصحية.