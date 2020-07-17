محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة 3 عقارات متعدية على خط التنظيم بشارع فيصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة اعمال ازاله ثلاثه عقارات متعديه على خط التنظيم بمساحه 400 متر بشارع الملك فيصل ناصية شارع ضياء مكونه من دور ارضي ودور اول. حرص راشد علي متابعه الإزالة ميدانيا للتوجيه بسرعه انهاء الاعمال موجها رئيس هيئة النظافة والتجميل بسرعه رفع مخلفات الرتش والإزالة علي الفور عقب الانتهاء من الاعمال. Advertisements كما وجه راشد رئيس حي الطالبية بإنهاء الإزالة حتي سطح الارض للبدء في ضم المنطقة لتوسعه الشارع بها . تمت اعمال الإزالة تحت غطاء امني و تواجد من القيادات التنفيذية لمحافظة الجيزة.

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