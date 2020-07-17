شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف : السويس خامس مديرية تحقق حصيلة مبيعات أعلى من العام السابق فى صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الأوقاف عن نجاح مديرية أوقاف السويس فى تحقيق حصيلة مبيعات صكوك أضاحي تجاوزت ما تم تحصيله خلال العام السابق 2019 م / 1440هـ ، لتصبح بذلك خامس مديرية تحقق حصيلة مبيعات أعلى من العام السابق.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر صرف مكافأة استثنائية قدرها (خمسة آلاف جنيه) لمديرية أوقاف السويس ، مع تمييز مكانها في الجدول بنجمة إلى جوار المديرية، لافتة إلى أن هذه المكافأة سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

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ووقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فى وقت سابق، بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية لتوفير 700 طن لحوم أضاحي نحو أربعة آلاف رأس من البقر تقريبًا تم التعاقد عليها حتى الآن لتوزيعها مجانًا على الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد جمعة، أن وزارة الأوقاف لا تألوا جهدًا ولا تدخر وسعًا في خدمة هذا المشروع ؛ حيث لا يتقاضى أي شخص جنيهًا واحدًا من أموال الصكوك ، وأن جميع الجهات الداعمة للمشروع تدعمه للمصلحة الوطنية بداية من وزارة التضامن إلى وزارة التموين وعدد من البنوك الوطنية، مما يؤدي إلى تعظيم عوائد المشروع ، كما أن من مميزات هذا المشروع أنه مشروع متكامل تقوم به وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التموين ووزارة التضامن والبنوك والمحافظات، وبفضل الله تعالى انعكست ثقة الناس في هذا المشروع من خلال زيادة نسبة الصكوك وشرائها ، مبينًا معاليه أن لهذا المشروع أهدافًا دينية واقتصادية واجتماعية وبيئية ، كما أنه يقطع الطريق على الجماعات المتطرفة التي تتاجر بالعمل الاجتماعي ، ويعطي أنموذجًا للشفافية في العمل الجماعي.