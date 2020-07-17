شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تنفيذ مترو "النزهة-عدلى منصور"..والمشروع جاهز للافتتاح (اعرف التفاصيل) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الهيئة القومية للأنفاق، من أعمال تنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وتعتزم افتتاحه للجمهور قبل عيد الأضحى المبارك، ويقدم الخليج 365 فى 13 معلومة كل ما تريد معرفته عن هذا المشروع.

1- الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث، يمتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم.

2- الهيئة القومية للأنفاق انتهت من كافة تجارب واختبارات التشغيل لأنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم والقطارات التي ستعمل خلال هذا الجزء.

3- تحالف شركات المقاولات المنفذة للمشروع انتهى من كافة الأعمال والاختبارات وإجراءات السلامة.

4- المشروع أصبح جاهز للافتتاح والتشغيل الرسمي للجمهور.

5- متوقع افتتاح هذا المشروع للجمهور خلال احتفالية كبرى متوقع حضورها رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية.

6- هناك اتجاه لافتتاح المشروع للجمهور خلال الأسبوع المقبل.

7- مخطط افتتاح وتشغيل 6 محطات جديدة ستدخل الخدمة بالخط الثالث للمترو بعد إصدار شهادة سلامة أنظمة تشغيلها من الخبراء واستشاريين المشروع.

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8- المحطات الجديدة هى محطات النزهة 1 وهشام بركات وعمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور.

8- المحطات الـ 6 علوية منفذة عبر جسم كوبرى ممتد.

9- محطة عدلي منصور التي ستمثل نهاية الخط الثالث للمترو ستضم 3 محطات مترو أنفاق وقطار مكهرب وشاتل باص.

10- محطة عدلى منصورستربط وستكون بداية محطات مشروع القطار المكهرب السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان الجارى تنفيذه حاليا وستشهد انطلاق شاتل باص الرابط مع مطار القاهرة.

11- سيجاور محطة عدلى منصور ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدان وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا لصيانة قطارات المترو.

12- مخطط مع تشغيل الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للجمهور إدخال للخدمة قطارين مكيفين جدد ضمن صفقة الـ 32 قطار مكيف المتعاقد عليها مع شركة هونداى روتم الكورية لصالح الخط الثالث.

13- سيتتابع إدخال الخدمة بالخط الثالث 4 قطارات أخرى على الأقل بمجرد وصولها من الصفقة حيث محدد وصول قطار شهريا من كوريا ابتداء من الشهر المقبل.