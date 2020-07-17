شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تشيد بأداء أطباء المجازر والتفتيش للحوم.. وتؤكد: ذبح الأضاحى مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى خطابا إلى الدكتور عبدالحكيم محمود ، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية يشيد فيه بأداء الهيئة خلال الفترة الأخيرة خاصة في ظل أزمة كورونا ، هذه الجهود التي أثمرت عن اعتماد المنظمة العالمية لصحة الحيوان باعتبار مصر من الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من انفلونزا الطيور الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني كما أثمرت جهود الهيئة عن مكافحة الأمراض والأوبئة العابرة للحدود وإعلان خلو مصر ولأول مرة من مرض الحمى القلاعية وأيضا قيام الهيئة بتطهير أكثر من 155 ألف منشأة حكومية مجانا للوقاية من فيروس كورونا

وأشاد وزسر الزراعة ، أيضا بجهود الأطباء البيطريين العاملين بالمجازر والتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات .

ووجه وزير الزراعة الشكر والتقدير لرجال الخدمات البيطرية ، على جهودهم الكبيرة فى الحفاظ على حياة المواطن المصرى خاصة وأنهم يعملون تحت ظروف صعبة تشهدها مصر والعالم كله ، والمتعلقة بفيروس كورونا .

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وأكد القصير ، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأنه لا تهاون فيما يتعلق بصحة وسلامة المواطن المصرى ، والتي تبدأ بسلامة الغذاء وخاصة ذات الأصل الحيوانى ، وطالب جميع العاملين في المجازر بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك والعمل على التأكد من أن جميع الاضاحي واللحوم ومنتجاتها بالأسواق صالحة للإستهلاك الآدمى حفاظا على حياة المواطن المصرى .

ويذكر أن وزارة الزراعة تقوم بذبح أضاحي العيد مجانا ، بالاضافة الى فحص الحيوانات والكشف عليها طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتشجيع المواطنين على ذبح الاضاحي في المجازر ومنعهم من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث ومنع انتشار الأمراض.