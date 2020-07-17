شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تنشر صورة تجمعها بالبابا تواضروس: يتعرض لحملة إساءة ممنهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، صورة تجمعها بقداسة البابا تواضروس الثانى على صفحتها الرسمية ، وعلقت قائلة :"من انواع الحروب الجديدة: هدم الرموز الدينية خاصة لما بتبقى الرموز وطنية، محبة ومخلصة لوطنها". وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خليفة مارمرقس الرسول اللى بشر بالمسيحية فى مصر، يتعرض لحملة اساءة ممنهجة من كتائب الكترونية. Advertisements وتابعت :"دعمى الكامل لقداسته مش بس علشان هو رئيس الكنيسة المصرية، إنما كمان علشان كل اللى عمله فى الداخل والخارج للحفاظ على مصر. البابا طلب حاجة واحدة بس: " صلوا لأجلى".







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الهجرة تنشر صورة تجمعها بالبابا تواضروس: يتعرض لحملة إساءة ممنهجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.